Δημήτρης Παππάς: Μας δείχνει το πρόσωπο της κορούλας του, Χριστίνας

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν εδώ και λίγες ημέρες η Άννα Μπεζάν κι ο Δημήτρης Παππάς, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, το μοντέλο έφερε στον κόσμο σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Χριστίνα.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Δημήτρης Παππάς έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά τη γέννηση της κόρης του. Συγκεκριμένα, πόσταρε φωτογραφίες της πριγκίπισσάς του, δείχνοντας για πρώτη φορά το όμορφο προσωπάκι της.

Insta story που πόσταρε ο... χαζομπαμπάς Δημήτρης Παππάς! /Φωτογραφία Instagram

Τις εικόνες συνόδευε ένα μακροσκελές κείμενο. «Καλωσόρισες Άγγελε μου!! Η πιο όμορφη στιγμή της ζωής μου σε αυτές τις εικόνες, και σε όλες τις επόμενες που έρχονται!! Όταν το μεγάλο κοριτσάκι μου έφερε στην ζωή το μικρό μας κοριτσάκι, την κορούλα μας! Η απόλυτη ευτυχία, αγάπη, θαυμασμός σε αυτά τα δυο πλάσματα της ζωής μου! Το νέο κ πιο όμορφο γεμάτο ουσία κεφάλαιο στη ζωή μας μόλις ξεκίνησε.. @mpezan μου έδωσες ότι πολυτιμότερο θα μπορούσα να αποκτήσω στην ζωή μου!! Σας αξίζουν αγάπες μου τα καλύτερα! Είμαι πολύ περήφανος για σένα κ´ είμαι ο no1 fan σου @mpezan (είσαι η καλύτερη ;) γελάς τώρα το ξέρω)..! Υπόσχομαι να φανώ αντάξιος κ των δυο σας στους τίτλους μου!! Σας αγαπώ !! @mpezan & @christinapappajr !!

Επισης last but not least.. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μας Μιχάλη Παναγιωτόπουλο που ήτανε δίπλα μας σε όλη αυτή την διαδρομή πέρα από μαιευτήρας μας, αλλά σαν φίλος μας κ άνθρωπος που προβληματιζότανε μαζί μας στις ανάγκες μας κ μας έκανε να αισθανθούμε πως είσαι οικογένεια!! Doc ur the best!! Ευχαριστούμε το εξαιρετικό προσωπικό για την προσοχή που μας δώσανε κ καθοδήγηση σαν νέοι γονείς που είμαστε», έγραψε ο Δημήτρης Παππάς.

Όπως βλέπουμε, η μικρή Χριστινούλα είναι κούκλα σαν τη μαμά της, αλλά και τη γιαγιά της, Χριστίνα Παππά!

Η Άννα Μπεζάν κι ο Δημήτρης Παππάς με την... πεθερά Χριστίνα Παππά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

