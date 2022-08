Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αρνείται να πάει στη δουλειά

Με μία της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε σαφές πως δεν αισθάνεται έτοιμη ακόμα για να τελειώσει το καλοκαίρι.

Η παρουσιάστρια του Happy Day, που σε μερικές μέρες επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες κάθε πρωί, ζητάει μερικές ακόμη καλοκαιρινές στιγμές.

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δημοσίευσε στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τις διακοπές που έκανε φέτος και έγραψε: «State of mind ….need some more summer times!»

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή:





