«Περιέργως, αυτό ήταν!»: Η δήλωση διάσημου ηθοποιού που αποσύρεται

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του κινηματογραφικού σταρ

Έχοντας συμπληρώσει έξι δεκαετίες στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, ο διάσημος ηθοποιός έκανε έναν απολογισμό και -μάλλον!- έφτασε η ώρα να συνταξιοδοτηθεί.

Ο Steve Martin βρίσκεται ένα βήμα πριν τη... σύνταξη /Φωτογραφία AP Images

Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Steve Martin, παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί με τη Selena Gomez και τον Martin Short στη σειρά Only Murders In The Building, όταν τελειώσει δε θα μπει στη διαδικασία αναζήτησης νέου ρόλου.

«Όταν αυτή η σειρά τελειώσει, δε θα αναζητήσω άλλες. Δε θα αναζητήσω άλλες ταινίες. Δε θέλω να κάνω cameos. Περιέργως, αυτό ήταν!», δήλωσε στο Hollywood Reporter ο 76χρονος ηθοποιός, αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να αποσυρθεί.

Ο Steve Martin με τη Selena Gomez και τον Martin Short στην πρεμιέρα της σειράς Only Murders In The Building /Φωτογραφία AP Images

Στις ίδιες δηλώσεις του, ο χολιγουντιανός σταρ υπέδειξε ως βασικό λόγο της ενδεχόμενης απομάκρυνσής του από την υποκριτική, τον χρόνο που θέλει να περάσει με την οικογένειά του.

Θυμίζουμε ότι έχει αποκτήσει μία 9χρονη κόρη με τη σύζυγό του, Anne Stringfield, για την οποία είχε πει: «Η γυναίκα μου λέει συνέχεια "όλο λες ότι θα πάρεις σύνταξη και μετά πάντα δουλεύεις σε κάτι καινούριο". Δεν με ενδιαφέρει να πάρω σύνταξη. Δε θα πάρω. Απλά θα δουλεύω λιγότερο», είπε και πρόσθεσε: «Έχω μια οικογενειακή ζωή που είναι πολύ διασκεδαστική. Το να κάνω μια ταινία τώρα, να πάω κάπου αλλού να ζήσω, δε θα το κάνω... Δε θα εξαφανιστώ για τρεις μήνες».

Steve Martin: Κάνοντας πλάκα ότι παρέλαβε βραβείο στα Όσκαρ του 1979 /Φωτογραφία AP Images

Ο Steve Martin ξεκίνησε την καριέρα του ως σεναριογράφος κωμικών έργων, ενώ στην πορεία πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς αμερικάνικες κωμωδίες όπως το Ο μπαμπάς της νύφης, Μια ντουζίνα μπελάδες, Ρωξάνη κ.ά., αλλά και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές.

