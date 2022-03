BAFTAs 2022: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η 75η απονομή των βραβείων BAFTAs έγινε την Κυριακή μέσα σε ένα μουδιασμένο κλίμα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Πολλοί καλλιτέχνες έδωσαν το παρών στο Roayl Albert Hall για την απονομή των βραβείων από την Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Τα συγκεκριμένα βραβεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για το παγκόσμιο σινεμά και χαρακτηρίζονται ως τα Βρετανικά Oscars.

Πριν, όμως, από την τελετή και τους κερδισμένους και ηττημένους της βραδιάς, οι διάσημοι stars πόζαραν στο κόκκινο χαλί και τα φλας των φωτογράφων πήραν φωτιά.

BAFTAs 2022: Οι καλύτερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η Lady Gaga με custom δημιουργία του Ralph Lauren με ντραπέ σχέδιο, σε σμαραγδί χρώμα, που συνδύασε με clutch, το οποίο είχε φτερά, diamond κοσμήματα Tiffany & Co και τις signature μπότες της.

H Emma Appleton με maxi βελούδινο φόρεμα με μικρές πέρλες, του οίκου Saint Laurent.

H Naomi Campbell με μαύρη maxi τουαλέτα του οίκου Burberry και εντυπωσιακά κοσμήματα.

H Sienna Miller με maxi satin λευκό φόρεμα Gucci και δαντελένια γάντια.

Η Alana Haim έφθασε στο κόκκινο χαλί με custom δημιουργία από τον Louis Vuitton.

H Emma Watson με φόρεμα που είχε βελούδινο top και φούστα με λευκό τούλι Oscar de la Renta, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες.

Η Salma Hayek με maxi βελούδινο φόρεμα Gucci σε μωβ χρώμα και μαύρη δαντέλα στις λεπτομέρειες.

H Florence Pugh με μίνι φόρεμα Carolina Herrera που έχει στην πλάτη έναν μεγάλο ροζ φιόγκο από τούλι.

H Μillie Bobby Brown με custom βελούδινη τουαλέτα με δαντελένιες λεπτομέρειες και γάντια του οίκου Louis Vuitton.

Η Rabel Wilson με τουαλέτα του σχεδιαστή Giampatista Valli με τούλι και μπλε κρύσταλλα.

H Haley Bennett με κόκκινη δημιουργία του οίκου Valentino.

Βραβεία BAFTA 2022: Οι νικητές των «Βρετανικών Όσκαρ»

Η ταινία «Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον κέρδισε τα δύο μεγάλα βραβεία, για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία στα φετινά βραβεία BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που κράτησαν χαμηλούς τόνους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Καλύτερη Ταινία: «Η Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον

Καλύτερη Βρετανική Ταινία: «Belfast» του Κένεθ Μπράνα

Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό: Τζέιμς Σάμιουελ για το «The Harder They Fall»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul του Questlove

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Ενκάντο: Μια Πόλη Μαγική

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του Σκύλου»

Πρωτότυπο Σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον για το «Πίτσα Γλυκόριζα»

Διασκευασμένο Σενάριο: Σαν Χέντερ για το «CODA»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζοάνα Σκάνλαν για το «Μετά την Αγάπη»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ για το «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντεμπόζ για το «West Side Story»

B’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ για το «CODA»

Μουσική: Χανς Τσίμερ για το «Dune»

Κάστινγκ: Σίντι Τόλαν για το «West Side Story»

Φωτογραφία: Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Μοντάζ: Τομ Κρος, Έλιοτ Γκρέιαμ για το «No Time to Die»

Σκηνικά: Dune

Κοστούμια: Τζένι Μπίβαν για το «Κρουέλα»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: The Eyes of Tammy Faye

Ήχος: Dune

Οπτικά Εφε: Πολ Λάμπερτ, Μπράιαν Κόνορ, Τρίσταν Μάιλς, Γκερντ Νέφζερ για το «Dune»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους: Do Not Feed the Pigeons

Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Black Cop

Ανερχόμενο Αστέρι (Ψήφος Κοινού): Λασάνα Λιντς

