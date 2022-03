Κούτσερ-Κούνις: Δίνουν 3 εκατ. δολάρια στα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία

Η Μίλα Κούνις και ο Άστον Κούτσερ εδώ και εννέα ημέρες παρακολουθούν τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Το διάσημο ζευγάρι δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια και αποφάσισε να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με τους οργανισμούς Flexport.org και AirBnB.org.

«Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου Αμερικανίδα, περήφανη Αμερικανίδα. Λατρεύω όλα όσα έχει κάνει αυτή η χώρα για μένα και την οικογένειά μου, αλλά σήμερα δεν ήμουν ποτέ πιο περήφανη που είμαι Ουκρανή. Ο Άστον κι εγώ αποφασίσαμε να παρέχουμε δωρεές αξίας έως και 3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Airbnb.org και το Flexport.org μέσω του GoFundMe.org σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε 30 εκατομμύρια δολάρια», ανέφερε αρχικά η Μίλα Κούνις στο βίντεο.



«Συγκεντρώνουμε χρήματα για να υποστηρίξουμε μια προσπάθεια ανακούφισης που θα έχει άμεσο αντίκτυπο και θα παρέχει την τόσο αναγκαία προσφυγική και ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Άστον Κούτσερ.

Ukrainian-born Mila Kunis breaks silence on Russian invasion as she and husband Ashton Kutcher vow to match $3MIL in donations for refugees who've fled the war-torn country

