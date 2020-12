Αλλάζει σπίτι η Μαίρη Συνατσάκη: Οι φωτογραφίες από τη μετακόμιση

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μαίρης Συνατσάκη με τον πρώην σύντροφό της

Λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσουμε οριστικά το 2020 και υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, η Μαίρη Συνατσάκη αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

Όπως ενημέρωσε το διαδικτυακό της κοινό στο instagram, η παρουσιάστρια πήρε την απόφαση να μετακομίσει.Η ίδια έχει αλλάξει ξανά στο παρελθόν στέγη και μάλιστα την προηγούμενη κατοικία της την είχαν διαρρήξει ληστές στα τέλη του Οκτωβρίου.

Η Μαίρη Συνατσάκη ανέβασε φωτογραφίες στο instagram, όπου πόζαρε πάνω από τις κούτες με τα προσωπικά της αντικείμενα και έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Oh no, not you again! #μετακόμισητώρα».