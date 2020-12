Η αισθησιακή πόζα πρώην παίκτριας του «My Style Rocks» για τα Χριστούγεννα

Συζητήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο «My Style Rocks», ενώ έγινε talk of the town με την κόντρα που είχε με τον παρτενέρ της, τον τραγουδιστή Τριαντάφυλλο, στο J2US.

Ο λόγος για την Ευριδίκη Παπαδοπούλου που προκαλεί όχι μόνο με τις δηλώσεις της, αλλά και τα αισθησιακά ενσταντανέ της στο Instagram.

Πριν από λίγες ώρες το πρώην μοντέλο και νυν επιχειρηματίας, έδωσε τις δικές της χριστουγεννιάτικες ευχές φορώντας μόνο τα εσώρουχα της.

«Καλά Χριστούγεννα φίλοι μου», έγραψε η Ευρυδίκη επιδεικνύοντας τις ατελείωτες καμπύλες της!