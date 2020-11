Λευτέρης Πετρούνιας: Το τρυφερό μήνυμα για τα πρώτα γενέθλια της κόρης του!

Ήρθες και μας άλλαξες τη ζωή ! 1 χρόνος μαζί μας ! Να τα εκατοστήσεις και να είσαι γερή και τυχερή ! Σ'ευχαριστώ @vasilikimillousi που έφερες αυτο το θαυματάκι στη ζωή μας ! #babysophia #1year #love

A post shared by Eleftherios Petrounias (@eleftherios_petrounias) on Nov 4, 2020 at 9:39am PST