Γενέθλια για τον Κωνσταντίνο Βασάλο- Τα πόσα έκλεισε;

31 και λίγων ωρών. Με όσα συμβαίνουν νιώθω ευγνώμων που είμαι καλά και γιορτάζω αυτή την ημέρα με (λίγους) φίλους και καλούς! Σας ευχαριστώ για τις ευχές! #31yearsold #31october

A post shared by Konstantinos Vasalos (@costavasaloshd) on Oct 31, 2020 at 8:34am PDT