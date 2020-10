Ο Κωστής Μαραβέγιας εξηγεί πώς είναι να είσαι vegan

Όχι, στη φωτογραφία δεν τρώω ωμά κάστανα, αλλά κοντά πέσατε. Σήμερα κλείνω ένα χρόνο χωρίς κρέας, ψάρι και ζωικά παράγωγα. Ελληνιστί vegan δηλαδή. Επίσης απέχω από οτιδήποτε περιέχει αλκοόλ κι ας έπινα περιστασιακά και λίγο. Η υγεία μου είναι πολύ καλύτερη, τα επίπεδα βιταμινών Β12 και D όπου παρουσίαζα ανεπάρκεια πριν τη συγκεκριμένη διατροφή επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα, το στρες έχει μειωθεί, η ποιότητα ύπνου έχει βελτιωθεί. Δεν θα μιλήσω για το ηθικό κομμάτι αυτής της διατροφής αφού είναι αυτονόητο. Νιώθω λοιπόν ευεξία, σωματική και πνευματική και χαίρομαι που τρέφομαι μόνο με ότι μου δίνει η γη. Δεν σας κάνω κήρυγμα, δεν σας λέω κάντε το ίδιο, απλά σήμερα κλείνω ένα χρόνο, νιώθω πολύ καλύτερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αγάπη για τη φύση. Στην υγειά σας. 🥑🥕🥦🥬🥒🌽🍅 #vegan #plantbased #veganfood #vegetarian #healthyfood #crueltyfree #food #organic #healthy #veganlife #foodie #govegan #healthylifestyle #foodporn #vegansofig #veganrecipes #love #veganism #vegano #instafood #natural #whatveganseat #fitness #veganfoodshare #health #yummy #dairyfree #homemade #bhfyp #maraveyas

