Τριαντάφυλλος για Βανδή; «Η κριτική της ήταν ειρωνική»

Μόλις πριν από λίγα 24ωρα έγινε η πρεμιέρα του «Just the 2 of us», ωστόσο οι πρώτες κόντρες έσκασαν… μύτη!

Ήδη, τα sites μιλούν για αυτή ανάμεσα στη Δέσποινα Βανδή από την κριτική επιτροπή και τον Τριαντάφυλλο που διαγωνίζεται ως coach της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου.

Μετά την εμφάνισή του στο σόου, ο τραγουδιστής μίλησε στο «Πρωινού» σχολιάζοντας πως τα σχόλια της επιτροπής και συγκεκριμένα αυτά της Δέσποινας Βανδή ήταν ειρωνικά.

«Όταν είσαι κριτής σε μια εκπομπή, όπως ξέρεις για όλα τα παιδιά τι κάνουν και με τι ασχολούνται, μόνο για μένα δεν ήξερε κι αυτό έτσι, με στεναχώρησε. Αλλά ρώτα την παραγωγή και μάθε ότι είμαι ενεργός πχ. Είμαι από τους δυο πρώτους που κάνουν τα πιο πολλά live στην Ελλάδα... Αν δεις την απάντησή της θα δεις ότι όχι μόνο είναι ειρωνικό... έχω πάρει χιλιάδες μηνύματα που μου λένε το ίδιο πράγμα» δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι σέβεται τη Δέσποινα Βανδή αλλά δεν τη φοβάται.