Γενέθλια για τη Βάσω Λασκαράκη – Η μαντινάδα που της αφιέρωσε ο άντρας της

Ένα αστέρι του ουρανού σήμερα που γιορτάζεις , να σου χαρίσω θά’ήθελα αφού πολύ του μοιάζεις .😍 χρόνια πολλααααααα με υγεία happy birthday 🎉🎂🎈 @vasolaskaraki #happybirthday #vasolaskaraki #happylife

A post shared by Eleftherios Soultatos (@lefteris.soultatos) on Oct 19, 2020 at 3:24am PDT