Χριστίνα Αλούπη: Το πρόβλημα υγείας που την οδήγησε στο χειρουργείο

Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για τα όμορφα μηνύματα σας και τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση! Μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη μου εμφανίστηκε μια ομφαλοκήλη στην οποία δεν έδωσα σημασία. Ο γυναικολόγος μου, μου είπε κάποια στιγμή να πάω να την κοιτάξει ένας γενικός χειρουργός, αλλά με δυο μωρά, κορωνοιό και όλα τα σχετικά το αμέλησα για καιρό. Τελικά η κήλη μόνο ακίνδυνη δεν ήταν και έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα για να μην προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τον καταπληκτικό χειρουργό μου Dr Πολυχρόνη Ανεμούλη και όλο το προσωπικό στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για τη φροντίδα τους! Στέλνω σε όλους σας την αγάπη μου❣️💋 Just had surgery to fix my umbilical hernia caused by my second pregnancy. All is well and I’ll be returning home soon! Love you all, thank you for your kind messages and get well wishes❣️💋 #hospital #surgery #doinggood

A post shared by Christina👑Aloupi (@aloupichristina) on Oct 13, 2020 at 1:48am PDT