Τώρα και παρουσιαστής ο Κώστας Καραφώτης!

Το όνομα του Κώστα Καραφώτη έχει ακουστεί πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα για τη θέση του παρουσιαστή σε μουσική εκπομπή για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

«Σίγουρα θα είναι μια εκπομπή με την παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Πρέπει να ρωτήσετε τον Νίκο, ο οποίος σας διέψευσε και τη συμμετοχή του στο Just The 2 Of Us», είπε αρχικά στην εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου».

Μάλιστα, όταν ο Αρτ τον ρώτησε για το αν θα ήθελε να δει τον εαυτό του σε ρόλο παρουσιαστή δήλωσε με νόημα: «Γιατί όχι; Είμαι Open».

