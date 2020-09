Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Αυτό είναι το νέο… μέλος της οικογένειάς της!

Να σας συστησω το νεο μελος της οικογενειας μου!!Αυτο το πλασματακι ηρθε και εγκατασταθηκε με το ετσι θελω στο εξοχικο μας,κοιμοταν εξω απο την πορτα,οταν η μαμα μου ποτιζε ετρεχε μαζι της κι αυτη και χοροπηδαγε,εν ολιγοις μας διαλεξε!Η μαμα μου την εβγαλε Λιλικα κι εγω φυσικα δεν της αλλαξα ονομα.Τωρα διανυει την πρωτη της εβδομαδα στην πολη,ψαχνει και αναγνωριζει το σπιτι.Το πιο συγκινητικο βεβαια ειναι η σταση του Ορφεα,που ναι μεν στο εξοχικο παιζανε μαζι αλλα δεν ηταν σιγουρο πως η διαθεση του θα ηταν η ιδια με τη Λιλικα στο σπιτι του.Οχι μονο ειναι τρυφερος και προστατευτικος αλλα οταν τον ειδα να τη γλυφει,να την κανει μπανιο δηλαδη μ επιασαν τα κλαματα!Ποσα εχουμε να διδαχτουμε απο αυτες τις υπεροχες ψυχες!! #kitten #kittensofinstagram #newarrival #kittenlove #catsofinstagram #catlife #catlover #lilika

