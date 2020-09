Ελεονώρα Μελέτη: Ποζάρει στο καινούργιο πλατό και κάνει τον απολογισμό της

Τη Δευτέρα θα πω τηλεοπτική «καλημέρα» μετά από 8 ολόκληρα χρόνια! 8 ολόκληρα χρόνια? Μου φαίνεται σα χθες ... κ όμως από τότε έχω κάνει λίγα χρόνια μεσημέρι, περισσότερα χρόνια βράδυ, μια lifestyle/gossip εκπομπή, μια εκπομπή έρευνας, ένα κεντρικό δελτίο, ένα μικρό διάλειμμα για να ταξιδέψω, 4 μετακομίσεις στο λεκανοπέδιο αττικής, 3 τηλεοπτικές μεταγραφές , άπειρες μεταμεσονύκτιες συνεντεύξεις σε late night show, 4 αλλαγές χρώμα στο μαλλί, έναν γάμο κ ένα παιδί. Κ σε Οοοοολα αυτά είστε εκεί να στηρίζετε ο,τι μα ο,τι κατεβάζει το ανήσυχο κεφάλι μου αποδεικνύοντας εσείς σε μένα, πως στη ζωή αυτό που αξίζει είναι να ζούμε με πάθος, να αγαπάμε ο,τι κάνουμε, να τολμάμε να ονειρευτούμε, να κυνηγάμε τα όνειρα μας, να αγκαλιάζουμε την αλλαγή, να φεύγουμε από εκεί που δεν κολλάμε, να ρισκάρουμε, να ανακαλύπτουμε, να δοκιμάζουμε, να αναθεωρούμε! Φέτος Επιστρέφω στα πρωινά, με πολύ κέφι, με πολλή όρεξη, κ πολλή αγωνία για εκείνα τα πρώτα λεπτά που θα βρεθώ μπροστά σας κ θα σας ρωτήσω «ξυυυυπνηηηηησαααατε???» Σαν άλλη «δεσποινις διευθυντης» ( ΞΑΝΘΙΑ) Φουσκώνω από καμάρι για τους συνεργάτες μου, γιατί έχουν ωραίες ιδέες για πρωτογενές ρεπορτάζ, κ εμπιστεύομαι την πείρα κ το ένστικτο Του @skmanesis .Όλοι μαζί πιστεύουμε κ θα επιμείνουμε σε αυτό: πως η τηλεόραση μπορεί να ΠΑΡΑΓΕΙ κ δεν χρειάζεται μόνο να ... άναπαραγει. Τώρα τι θα βγω να πω μετά το πρώτο «καλημέρα» δε ξέρω, αλλά πιστεύω πως όλο κ κάτι θα μου ρθει! Αν θέλετε κάνετε follow το @oragiameleti... δεν έχω να κληρώσω κάποιο δώρο για να σας πείσω για το follow σας, αλλά ακριβώς γι αυτό θα το εκτιμήσουμε ακόμα περισσότερο: θα είναι ανιδιοτελές κ ειλικρινές! Όπως κ η αγάπη μας! ( κλισέ αυτό, παίζει πολύ τελευταία...🤣🤣🤣) @skmanesis @aspasiakarlou @tasostergiakis @kalliakartsaki @eftichisgr @tina.michailidou @dimitra_mougopetrou @misiris_ @georgiusgreece @elli_spy ( Χριστίνα ιορδανίδου) #lovemyjob #tv #happy

