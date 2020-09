Ελένη Μενεγάκη: Ερωτευμένη στην αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου

Ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές της παρουσιάστριας με τη μικρή της κόρη, Μαρίνα

Η Ελένη Μενεγάκη καλωσόρισε τον Σεπτέμβριο από τον αγαπημένο της τόπο, τα Άχλα της Άνδρου. Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και μοιράζεται πολλές στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης η παρουσιάστρια έκανε μια διαφορετική ανάρτηση, μία ανάρτηση γεμάτη… έρωτα! Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε δύο φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε να έχει αφεθεί, πολύ ερωτευμένη, στην αγκαλιά του αγαπημένου της συζύγου, Μάκη Παντζόπουλου. Φόντο τους, ένα ειδυλλιακό σκηνικό: βράδυ στην παραλία με αναμμένη φωτιά.

«Love is in the air» σηείωσε στη λεζάντα η παρουσιάστρια, ενώ τα τρυφερά στιγμιότυπα κατέγραψε με το κινητό του ο αδερφός της, Θοδωρής Μισόκαλος.