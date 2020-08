Γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών

Τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δυστυχώς έχασε ο Chadwick Boseman,που έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «Μαύρος Πάνθηρας» όπου πρωταγωνιστούσε.

Ο 43χρονος ηθοποιός είχε καρκίνο στο πάγκρεας και το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

«Με απύθμενο πόνο σας επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του Chadwick Boseman.⁣ Είχε διαγνωστεί με καρκίνο τρίτου σταδίου το 2016 και πάλεψε τα τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς ο καρκίνος εξελίχθηκε στο τέταρτο στάδιο. Ένας πραγματικός μαχητής, ο Chadwick τα υπέμεινε όλα και σας προσέφερε πολλά από τα φιλμ που αγαπήσατε τόσο πολύ. Το “Marshall” το “Da 5 Bloods”, το “Ma Rainey’s Black Bottom” και πολλά άλλα, γυρίστηκαν στα μεσοδιαστήματα αναρίθμητων χειρουργείων και χημειοθεραπειών» ανέφερε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του ηθοποιού στα social media.

Ο Chadwick Boseman είχε συμμετάσχει επίσης στις ταινίες Get on Up, Captain America: Civil War αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές «Lincoln Heights» και «Persons Unknown».