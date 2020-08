Κατερίνα Στικούδη - Βαγγέλης Σερίφης: Επέτειος γάμου για το ζευγάρι!

Οι ανθρώπινες σχέσεις θέλουν δουλειά έλεγε η γιαγιά μου ... Όταν έφυγε από τη ζωή ήταν μια ερωτευμένη γυναίκα με τον Τηλέμαχο τον παππού μου για πάνω από 50 χρόνια .... σε τέτοια οικογένεια μεγάλωσα κι γώ .. να ξέρει να αγαπά ..να εμπιστεύεται ,να προσφερει τώρα όσο για το ιερό μυστήριο του γάμου .. ναι ήταν η πιο ωραία μέρα της ζωής μου .. το κάθε ζευγάρι ζει την κάθε στιγμή διαφορετικά .. αλλά εγώ κάθε μέρα σε ερωτεύομαι όλο και πιο πολύ και δεν περίμενα ποτέ μια βέρα για να νιώσω ασφαλής και να καταλάβω ποσό μ αγαπάς και νοιάζεσαι .. Τωρα φίλες μου όσον αφορά τις γρουσουζιές μη μπείτε σε αυτό το τριπάκι .. αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι ,καμία βέρα δε θα τον σταματήσει ! καλο Σαβκο σε όλους !! 🤶🏻🎅🏼❤️💕💋 @djrico99 🥰😘

A post shared by Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin) on Nov 16, 2019 at 1:09am PST