Anita Brand:Δείτε πώς είναι το σώμα της 1 μήνα μετά τη γέννηση του γιου της

Η διακοπές τελείωσαν και συνειδητοποίησα ότι το 99,9% φωτογραφίες που έχω είναι όλα είτε με τον μπέμπη αγκαλιά είτε με το καρότσι που το σπρώχνω🤱🏼🤗☺️ Για να μη σας ζαλίζω με εκείνες τις φωτογραφίες εδώ είναι μια #4weekspostpartum 🤷🏼‍♀️🙈και ναι, έχω την κοιλίτσα μου ακόμα και όχι δεν το ντρέπομαι αλλά εννοείται πως όταν θα συνέλθω από την αϋπνία 😖😴θα αρχίζω κανονικότατα τη γυμναστική💪🏼💪🏼💪🏼 Τώρα αυτό θα είναι αύριο; Θα είναι σε μία βδομάδα; Θα είναι σε ένα μήνα σε έξι μήνες; Ο Θεός ξέρει😉😉

