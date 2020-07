Δανάη Μπάρκα: Το τρυφερό post για την πρεμιέρα της μαμάς της στην Επίδαυρο

Λυσιστράτη-εκείνη που μπορεί να «λύσει»στρατούς,εκείνη που παλεύει για την ειρήνη-όχι για προσωπικό της όφελος αλλά για το κοινό καλό. Η δίκη μου Λυσιστράτη,εκείνη που θα μπορούσε με σχέδιο να φέρει το «καλό»,εκείνη που για να δει τους ανθρώπους χαμογελαστούς θα κάνει ό,τι περνάει απ το χέρι της,εκείνη που θα πατήσει το«θέλω»της για να κάνει άλλους χαρούμενους,εκείνη που πάντα φέρνει την«ειρήνη» στο σπιτι μας,στο θέατρο,και παντού-είναι η μαμά μου.Θυμάμαι όταν άρχισα την δουλειά και έτρωγα μια απερίγραπτη κακεντρέχεια είτε από «δημοσιογράφους»είτε από κόσμο που έγραφε με άσχημο τρόπο την άποψη του,να τρέχω κλαίγοντας με παράπονο και η απάντηση της ήταν «Μην το βάζεις κάτω.Το καλό κερδίζει το κακό. Δείξε ποσό αγαπάς αυτό που κάνεις και μεινε ψύχραιμη»...όντως μου γαληνεύει πάντα την ψυχή αυτή η σκέψη.Η δίκη μου «ειρήνη» λοιπόν είναι η μαμά μου. Είμαι τόσο χαρούμενη που την Παρασκευή θα αντηχήσουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου τα λόγια της «Λυσιστράτης»μέσα από την δίκη μου «ειρήνη».Είμαι τόσο χαρούμενη που η δίκη μου «Λυσιστράτη»θα ενσαρκώσει την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη-ένα από τα χαρακτηριστικότερα αντιπολεμικά έργα του.Είμαι τόσο χαρούμενη που η μαμά μου βγαίνει αληθινή και πάντα αργά ή γρηγορα «το καλό κερδίζει το κακό».Η«Λυσιστράτη μου» είναι ήδη στην Επίδαυρο για πρόβες.Εγώ κάνω τις δικές μου πρόβες σε ένα στουντιο και όταν αγχώνομαι και σκύβω το κεφάλι μου βουρκωμένη σκεφτομαι την μαμά μου για να γαληνέψει η ψυχή μου και να πάρω θάρρος. Η μαμά μου,ή αλλιώς«Η Λυσιστράτη μου»ή αλλιώς η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη-σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου,ή αλλιώς «η ειρηνοποιος»της ζωής μου,είμαι σίγουρη ότι θα περάσει ένα μεγάλο ηχηρό μήνυμα μέσω αυτής της παράστασης μαζί με όλους τους συντελεστές που είναι ο ενας καλύτερος απ τον άλλον και θα φέρουν όντως την ειρήνη μέσα μας. Ανυπομονώ να δω το αισθητικά-αριστούργημα που βλέπω στα βίντεο και στις φωτογραφίες να παίρνει σάρκα και οστά.Μαμά μου,μην έχεις κανένα άγχος.Το καλό κερδίζει το κακό,άρα εσυ θες δεν θες είσαι γεννημένη για να κερδίζεις γιατί είσαι «το καλό» προσωποποιημένο.Πάρε μια βαθιά ανάσα,και φέρε μας μαζι με τους υπόλοιπους υπέροχους ανθρωπους γύρω σου,την ειρήνη,που όλοι έχουμε ανάγκη♥️

A post shared by ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka) on Jul 29, 2020 at 4:57am PDT