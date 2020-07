Στην Κρήτη περνούν τις διακοπές τους η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος, αφήνοντας στην άκρη για λίγες ημέρες το άγχος της καθημερινότητας.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μόνο με το μαγιό της. Φωτογράφος δεν είναι άλλος από τον... Λευτέρη Σουλτάτο.

«My husband takes better pictures than yours! ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ*», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βάσω Λασκαράκη.