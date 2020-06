Ελένη Χατζίδου: Έχει γενέθλια - Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία

Σήμερα γίνομαι 40!!! 40 υπέροχα χρόνια πραγματικά! Δεν έχω να παραπονεθώ για τίποτα,να στεναχωρηθώ για τίποτα,δεν έχω απωθημένα,δεν έχω καημούς,μέσα μου έχω μόνο Χαρα κ ευγνωμοσύνη... Χτες το βράδυ επιστρέφοντας σπίτι μετά από μια ακόμη δύσκολη μέρα το μόνο που ευχόμουν είναι να προλάβω τη μπεμπα Ξυπνητη για να της πω μια καληνύχτα! Όχι μόνο την πρόλαβα αλλά ο άντρας μου ο κουνιαδος μου και η πεθερά μου,μου είχαν ετοιμάσει την ωραιότερη έκπληξη γενεθλίων!!! Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχες! Αντεύχομαι για ακόμη περισσότερα❤️

