Βαλαβάνη – Βασάλος: Ανακαινίζουν το σπίτι τους!

Το πρώτο βήμα έγινε και το σπίτι μας γέμισε από κούτες!📦 Ευτυχώς που είχαμε το @myconstructorgr και μας βοήθησε στο αμπαλάζ, στην αποθήκευση και στην μετακόμιση μας! Μπορείς κι εσύ να βρεις εξειδικευμένα και οικονομικά συνεργεία για όλες τις τεχνικές και οικοδομικές εργασίες! 📦

A post shared by Evridiki Valavani (@evridiki_valavani) on Jun 22, 2020 at 3:47am PDT