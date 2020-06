Τζένη Μπότση: Η πρώτη της βόλτα με την κόρη της στο Κέντρο

Αυτό που χαίρομαι πιο πολυ απ´ όλα είναι ότι περνάμε καλά μαζί.... μας αρέσουν τα ίδια μέρη και αρχίσαμε να ψωνίζουμε και από τα ίδια μαγαζιά!!😂😜 Σήμερα ήταν η πρώτη μας βόλτα στο κέντρο... ντυθηκαμε και οι δυο από την αγαπημένη μας @favela.gr και πήγαμε στο @ruinsathens για καφέ και φαγητό... Παίξαμε με το @panospaikopoulos και στην επιστροφή μιλούσαμε για το ποσο ωραία παρέα κάνουμε!!! Η χαρα μου δεν περιγράφεται!!

