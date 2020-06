Τζένη Μπότση: Η πρώτη έξοδος με τη σχεδόν επτά μηνών κόρη της

Η πρώτη μας έξοδος στο αγαπημένο εστιατόριο της μαμάς!!! @artisanal_restaurant Μια ωραία κυριακάτικη βόλτα με φίλους!! Ποσο μου είχε λείψει!!!

A post shared by Jenny Botsi (@jennybotsi) on May 31, 2020 at 6:24am PDT