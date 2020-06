Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Έχουν επέτειο γάμου!

Για εσάς γιορτάζω σήμερα ❤️❤️ Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες! Σας αγαπώ! Είστε ηρωίδες! Είστε το πρότυπο μου! Χρόνια πολλά και στη δική μου μανούλα! Εύχομαι μια ημέρα να καταφέρω να γίνω σαν κ εσένα 🙏🏻 #happymothersday

A post shared by Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_) on May 10, 2020 at 2:31am PDT