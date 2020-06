«Σύννεφα» στη σχέση διάσημου ζευγαριού της showbiz

Δύσκολες καταστάσεις φαίνεται να βιώνουν ο Κώστας Καραφώτης και η Εύη Σαλταφερίδου.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Real Life το ζευγάρι πέρασε μακριά τις μέρες της καραντίνας καθώς η σύντροφος του τραγουδιστή είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να δει τους δικούς της και έμεινε εκεί.

Ο τραγουδιστής και η γυμνάστρια που είναι μαζί από τον περασμένο Οκτώβρη περνάει κρίση με την απόσταση μεταξύ τους ολοένα και να μεγαλώνει. Ο τραγουδιστής μάλιστα αφιερώνει πολλές ώρες και στις πρόβες για το «Just The Two Of Us» κάτι που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους.