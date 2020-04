Η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει στον φωτογραφικό φακό της Τζένης Θεωνά!

Η φανταστική μου γειτόνισσα και φίλη @jennytheona, πάντα με social distancing, μας βγάζει φοβερές φώτο! Εδώ σε μια στιγμή αποκάλυψης, όταν αντιλαμβάνομαι ότι ήταν λάθος η πεποίθηση που είχα τόσα χρόνια ότι δν ξέρω ποδήλατο... Τελικά μάλλον ξέρω...μονο εγώ θα μπορούσα να ξεχάσω ότι ήξερα 😂😂😂 Πόσα πράγματα θα ανακαλύψω ακόμα για μένα σ αυτή την καραντίνα???? #quarantinedays#staystrong #pikounaki #jennnaki

