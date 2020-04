Παπουτσάκη: Το συγκινητικό μήνυμα για τους ανθρώπους χωρίς οικογένεια

Καταλαβαίνω πως αυτές οι μέρες είναι πιο δύσκολες για τους ανθρώπους χωρίς οικογένεια.. Κι όταν πάω να γκρινιαξω γιατί είναι κάπως ζόρικο να μην έχεις ούτε λεπτό "για σένα", σφιχταγκαλιαζω τα μωρά μου και νιώθω ευτυχία και ευγνωμοσύνη! Λίγη υπομονή ακόμα αδέρφια! Ερχεται καλοκαιράκι και όλα θα πάνε καλά! Είμαι σίγουρη 🌺 Σας αγαπώ 😘 #τονφαγαμετογαιδαρο #coronadays #hope #wearegettingthere #patience

