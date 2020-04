Τανιμανίδης-Μπόμπα: Αυτή είναι η καθημερινή τους γυμναστική

Είμαστε κλεισμένοι μέσα, αλλά έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο...ιδανικές συνθήκες για γυμναστική στο σπίτι, για να βγούμε από αυτήν την καραντίνα τούμπανα!⁣⁣ 💪 Εδώ σας δείχνω μια δική μου μέρα γυμναστικής, αρκετά απλή (αλλά έντονη) και χωρίς εξτρά μηχανήματα:⁣⁣ ⁣ - 3 σούπερ σετ: 20-30 Κάμψεις και 20-25 Squats⁣⁣ - 3 σούπερ σετ: 30-40 Shoulder taps και 10-15/πόδι Bulgarian squats⁣⁣ - 3 σούπερ σετ: 15-25 Κάμψεις κλειστή "λαβή" και 30-40 Κοιλιακούς⁣⁣ ⁣ Κάνουμε την κάθε 2άδα συνεχόμενα χωρίς διάλειμμα και μετα 30-45'' διάλειμμα πριν συνεχίσουμε ξανά στην 2άδα. Π.χ. Κάνουμε κάμψεις, αμέσως squat, μετά διάλειμμα. Ξανά κάμψεις και squat, μετά διάλειμμα, κτλ.⁣⁣ Τις επαναλήψεις τις προσαρμόζετε ανάλογα με το επίπεδό σας. Σημασία έχει να νιώσετε πίεση στις τελευταίες επαναλήψεις του κάθε σετ. ⁣⁣ ⁣ Ξέχασα βέβαια να σας πω το πιο δύσκολο κομμάτι της προπόνησης...να πάρετε την απόφαση να γυμναστείτε! Όλα στο μυαλό μας είναι, σηκωθείτε! ⁣⁣ #homegym #mytraining #noexcuses

