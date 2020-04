Χρήστος Μάστορας: Η απάντηση του στη Ρίτα Γουίλσον για την Ελλάδα

Όταν βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό ο Tom Hanks και η Rita Wilson

Έναν σύντομο διάλογο στο Instagram είχε ο Χρήστος Μάστορας με τη Ρίτα Γουίλσον, όπου… εκθείασαν την Ελλάδα!

Η σύζυγος του Τομ Χανκς, που πλέον έχει αναρρώσει για τα καλά από τον κορωνοϊό, σχολίασε πριν από λίγες ώρες φωτογραφία του frontman του συγκροτήματος Μέλιsses, με φόντο τον συννεφιασμένο αττικό ουρανό.

«Υπέροχη Ελλάδα» σχολίασε η ηθοποιός, κινηματογραφική παραγωγός και τραγουδίστρια ελληνικής καταγωγής, με τον Χρήστο Μάστορα να της απαντά: «Όταν αυτή η τρέλα τελειώσει σε περιμένουμε!».

Θυμίζουμε πως οι δύο έχουν συνεργαστεί στο αγγλόφωνο ερωτικό τραγούδι «Let Me Be», που παρουσίασαν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του «Σταύρος Νιάρχος» το περασμένο φθινόπωρο.