Ελεονώρα Μελέτη: Η συγκινητική φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο!

Ο,τι κ αν γίνεται, ο Απρίλιος θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου μήνας. Σαν κ σήμερα πριν από δυο χρόνια ήρθε στη ζωή μου το πιο υπέροχο πλάσμα. Η Αλεξάνδρα μου. Παρασκευή 13 Απριλίου 05:28 ακριβώς η ζωή μου άλλαξε για πάντα κ από τότε γεύτηκα τα πιο απόλυτα συναισθήματα, τα πιο διδακτικά μαθήματα τις πιο θεραπευτικές εμπειρίες. Αυτό το τοσοδούλικο πλάσμα μου έδειξε τον κόσμο μέσα από άλλο πρίσμα, μου ξανά σύστησε τον εαυτό μου, με κάνει να νιώθω καθημερινά όπως δεν γίνεται να με κάνει να νιώσω κανείς στον κόσμο... Μαμά! Δεν νομίζω να μπορώ να εκφράσω σε ένα σύντομο κείμενο τι ακριβώς εννοώ, γι αυτό κ εγώ από τότε, μια στο τόσο γράφω γράμματα στην Αλεξάνδρα προσπαθώντας να αποτυπώσω σε ένα κομμάτι χαρτί συναισθήματα, μνήμες, σκέψεις, ώστε κάποια στιγμή να μάθει από πρώτο χέρι για όλες τις φανταστικές ιδιότητες που έχει! Σ αυτή τη φωτογραφία το μόνο που μπορεί να μιλήσει είναι το βλέμμα μου. Είναι λίγο βαλαντωμένο από το κλάμα, αλλά ο φακός της @majenco το έπιασε με το που άνοιξε η πόρτα της αίθουσας τοκετών κ η νοσοκόμα που έσπρωχνε το κρεβάτι μου, φώναξε σε όσους περίμεναν στο αξημέρωτο : « Για την κυριιιιία Μαροςουουούλη?» Κ εγώ τώρα, που το μικράκι κοιμάται, περιμένω να ξυπνήσει για να σβήσουμε την τούρτα κ ψαχουλεύω φωτογραφίες κλείνοντας τα μάτια κ αναβιώνοντας εκείνη τη μοναδική μέρα. Άλλη παιδί δεν έκανε, μόνο η Μαργιώ το Γιάννη, για πείτε μου όμως η Μαργιώ έχει τα κότσια να ανεβάσει τέτοια Αρετουσαριστη φωτό? 😝😝😝 #happy #happybirthday #lovu

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram) on Apr 13, 2020 at 6:16am PDT