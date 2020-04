Άλλη μια μέρα καραντίνας, άλλη μια ευκαιρία να πιάσεις ένα βιβλίο στα χέρια σου! 📚📚📚📚 #books #bookloversofinstagram #booklover #bookstagrammer

A post shared by Nadia Boule (@nadiaboule) on Apr 3, 2020 at 4:52am PDT