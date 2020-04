Δέσποινα Βανδή: Αυτή είναι η συνταγή του κέικ που έφτιαξε!

Πανεύκολο σοκολατένιο cake! Το δοκίμασα πριν από κάποια χρονια στην Λήμνο και ξετρελαθηκα! Το λένε Βραστό! Δεν ξέρω γιατί!😂 Δεν έχει βούτυρο οποτε είναι θερμιδικά κάπως καλύτερο! Στον κάδο του μίξερ λοιπόν βάζετε 1 φλ. ελαιόλαδο 1φλ.ζαχαρη ( μπορεί και μαύρη) 1φλ.ζεστο νερό 5 αυγά 1 και 2/3 φλ. αλευρι 1κγ μπέικιν 6κ.σ κακάο λίγο αλάτι Τα χτυπάτε διαδοχικά! Το μείγμα βγαίνει σχετικά νερουλό και έτσι το βάζετε στην βουτυρωμένη φόρμα του cake και το ψήνετε για 50-55’ στους 180! Όταν ψηθεί και κρυώσει το περιχύνετε με κουβερτούρα που έχετε λιώσει με bain marie Όταν το κόψετε μέσα το cake σας θα είναι υγρό! ΚΟΛΑΣΗ!!! Αξίζει να το δοκιμάσετε! Και μετά βρείτε την επόμενη μέρα μια ωριτσα να γυμναστείτε σπιτι!😂😂😂😂 Μη σας πω και δυο!🤣🤣🤣 #μένουμεσπίτι #stayhome #staysafe #cake

