Φλορίντα Πετρουτσέλι για Ιταλία:«Την πονάω και τη σκέφτομαι κάθε στιγμή»

Italia mia 🇮🇹... Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα στην Ιταλία .. Εκεί είναι η οικογένεια μου,το σπίτι μου,οι φίλοι μου, η μισή μου καρδιά είναι εκεί. Είχα πάει για λίγες μέρες με τον άντρα μου και το παιδί μας για να κάνουμε έκπληξη στη μητέρα μου, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες νοσταλγώ αυτές τις στιγμές γαλήνης και χαράς.. Την πονάω και την σκέφτομαι κάθε στιγμή την χώρα μου όμως ξέρω ότι θα τα καταφέρουν και θα βγούνε πιο δυνατοί από όλο αυτό .. Andrà tutto bene.. Όλα θα πάνε καλά.. #italiatiamo 🙏

