Κελεκίδου - Κουρκούλης: Σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τα παιδιά τους!

Καλή Σαρακοστή με υγεία και τα βλέμματα στραμμένα στο απέραντο γαλάζιο !!!!!!! #love #family#sea #lovethismoment #health #goodenergy

A post shared by Kelly Kelekidou (@kelekidou_kelly) on Mar 2, 2020 at 7:33am PST