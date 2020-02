Θεοδώρα Βουτσά: Το τραγούδι που αφιέρωσε στον πατέρα της Κώστα

«Ώσπου η γη να μη γυρίζει πια Ώσπου το φως να γίνει σκοτεινιά Ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί Ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί Θα σ’ αγαπώ Ώσπου στα μάτια σου να δω φωτιές Ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός θα καις Ώσπου να πάψει η ανατολή Θα σ’ αγαπώ και πάλι πιο πολύ Θα σ’ αγαπώ Θα σ’ αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει Θα σ’ αγαπώ Με μιαν αγάπη που ο νους σου δε χωράει Θα σ’ αγαπώ Ώσπου η γη να μη γυρίζει πια Ώσπου το φως να γίνει σκοτεινιά Ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί Ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί Θα σ’ αγαπώ Ώσπου στα μάτια σου να δω φωτιές Ώσπου κι εσύ σαν κεραυνός θα καις Ώσπου να πάψει η ανατολή Θα σ’ αγαπώ και πάλι πιο πολύ Θα σ’ αγαπώ Θα σ’ αγαπώ όσο κανείς δεν αγαπάει Θα σ’ αγαπώ Με μιαν αγάπη που ο νους σου δε χωράει Θα σ’ αγαπώ Πέρα από κει που φτάνει η αντοχή Θα σ’ αγαπώ και πάλι πιο πολύ Μέχρι το θάνατο και πιο μακριά Μέχρι να πεις πεθαίνω τώρα πια Θα σ’ αγαπώ» * Στίχοι: Γιάννης Καλαμίτσης * Μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος * Δήμητρα Γαλάνη #mydad #kostasvoutsas #voutsafamily ♥️♾ photo by @olympiakrasagaki 🙏🏼

