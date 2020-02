Γεωργία Αβασκαντήρα: Μας δείχνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της!

{Μεσημεριανή βόλτα στην Πλάκα για να μαζέψεις ήλιο και βιβλία} ✔️tip #vitamind #plaka #athens #ilovemycountry #tipsforpregancy

A post shared by Georgia Avaskantira (@gavaskantira) on Feb 24, 2020 at 11:02am PST