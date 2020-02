Το βραβείο «Βαλεντίνου» πάει στον Τανιμανίδη-Δείτε πώς ευχήθηκε στη Μπόμπα!

HAPPY VALENTINE'S DAY!!!! ❤️ Καλά τα "...εγώ την αγαπάω κάθε μέρα, δεν περιμένα του Αγ. Βαλεντίνου" και τα σχετικά, αλλά τι σε χάλασε να την κάνεις ΚΑΙ σήμερα λίγο πιο χαρούμενη? 🎈💥 🎉 Τώρα αν μπορείς να το κάνεις έτσι που θα πέσει και λίγο γέλιο μαζί...ακόμα καλύτερα! 😂 Κάνε tag την/τον Βαλεντίνο σου!! #valentines #valentinesday #valentinesprank #prank #coupleprank #valentinesgift

A post shared by Sakis Tanimanidis (@sakiswp) on Feb 14, 2020 at 4:51am PST