Η Λάουρα Νάργες είναι απόλυτα ταυτισμένη ως ξανθιά! Η όμορφη παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία με καστανά μαλλιά και αφέλειες και είναι πραγματικά αγνώριστη!

Η Λάουρα προφανώς σκέφτεται να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της και έβαλε περούκα προκειμένου να το δοκιμάσει!

Κάτω από τη φωτογραφία της έγραψε: «Well, is it time for a big change? Λοιπόν, είναι ώρα για μια μεγάλη αλλαγή;»