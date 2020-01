Είναι επίσημο: Εκτός παλατιού ο Harry και η Meghan Markle!

Με μία επίσημη ανακοίνωση η βασίλισσα Ελισάβετ ανακοινώνει ότι ο πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle αποχωρούν από το παλάτι του Buckingham.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Σάντριχαμ για το Megxit, η βασίλισσα Ελισάβετ εξέδωσε την ανακοίνωση, στην οποία τόνισε ότι στηρίζει απόλυτα την επιθυμία του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, ενώ τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα ληφθούν αποφάσεις.



«Δεν το θέλαμε, αλλά αφού το ήθελαν εκείνοι σεβόμαστε την απόφασή τους» είναι το μήνυμά της.

BREAK: Queen on #HarryandMeghan

Constructive discussions. Queen and Royal family “entirely supportive” and respects and understands their wish to be more independent while remaking “valued part of my family” pic.twitter.com/JTGL9ASHyx