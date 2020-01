Χατζίδου-Παύλου: Χορεύουν «μακαρένα» στο μωρό για να μην κλαίει!

Το μωρό έκλαιγε ασταμάτητα! Ε λοιπόν έτσι είσαι;για να σε δω τώρα! Το κόλπο έπιασε😂 Προκαλώ όσους έχετε μωρά να κάνετε το ίδιο! #macarenababychallenge

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou) on Jan 8, 2020 at 1:40pm PST