Ελεονώρα Μελέτη: Υποδέχτηκε το 2020 με την 9 μηνών κόρη της

Κάπου σε αυτό το σημείο, ενώ χουζουρευουμε αγκαλιά με όλο το ζωικό βασίλειο κ κυρίως τις μαμαιμουδες που τις κουβαλάμε κ τις δυο μαζί απαραιτήτως, συνειδητοποίησα πως δεν έχουμε ανταλλάξει ευχές. Δεν έχω την απόλυτη σχέση με τα social, θα έχετε προσέξει πως τα ποστ κ τα stories δεν είναι σε καμία περίπτωση μέρος της καθημερινότητας μου, ειδικά σε περίοδο διακοπών κ ανάπαυλας, οι ευχές όμως λένε, δίνονται μέχρι κ 40 μέρες μετά το πέρας των εορτών! Εύχομαι λοιπόν μας από την καρδιά μου καλή χρόνια σε όλους! Κ όταν λέω καλή, εννοώ μια χρόνια με υγεία, σωματική κ ψυχική κ από εκεί κ έπειτα εύχομαι μια χρόνια εμπλουτισμένη με όλα όσα ο καθένας χρειάζεται για να νιώθει ολοκληρωμένος κ ικανοποιημένος από τη ζωή. Εύχομαι σε όλους να απολαύσουν τις καλές στιγμές την νέας χρονιάς, να ανταπεξέλθουν με σθένος στις οποίες δυσκολίες κ να θυμούνται πως όλοι είμαστε από εδώ περαστικοί, ζώντας μια ζωή που στο βάθος του αέναου χρόνου ενός σύμπαντος που υπήρχε πριν από εμάς κ θα εξακολουθεί να υπάρχει κ μετά την πορεία μας, μοιάζει κ είναι μικρή... καλή χρόνια! #happynewyear #wishes

