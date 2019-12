Πόπη Τσαπανίδου: «Πόσο τέρας μάνα υπήρξα για να...»

Σαν να βλέπω μπροστά στα μάτια μου, τώρα, τα δακτυλάκια της μικρής μου κόρης της Ευτυχίας, να γράφουν -πόσο να ταν; 5 άντε 6 χρόνων Θέ μου!- και να ζητούν απ τον Αη Βασιλη μέσα από την καρδιά της μια στολή μπαλαρίνας! Γιατί είναι καλή στις σβούρες! Κι αναρωτιέμαι σήμερα 20τόσα χρόνια μετά... ήθελε να γίνει μπαλαρίνα και γω ήμουν αλλού νυχτωμένη; Της άλλαξα κατεύθυνση στη ζωή και της έμαθα να γκρεμίζει το όνειρό της; Θεέ μου συγχωρα με αν το κανα αυτό. Και μετά βλέπω την αγάπη της για την δίδυμή της, που σκέφτηκε να ζητήσει δώρο και γι αυτήν! Και καμαρώνω που της έμαθα να αγαπά τ αδελφάκι της που μοιράστηκε 9 μήνες τα πάντα από μισό μαζί της. Αλλά και πάλι! Θεέ μου! Πόσο τέρας μάνα υπήρξα να μην αναφέρει την μεγάλη της αδελφή σ αυτό το γράμμα. Που ήμουν για να μην αντιληφθώ πως η αγάπη της είχε όριο; Και κει στο τέλος... εντάξει... στο τέλος ...φερτε μπαλκόνι να πέσω! Η σιγουριά της πως ήταν κακό παιδί;;; Από που πηγάζει; Μήπως της έλεγα εγώ πως είναι κακό παιδί; Ω Θεέ μου! Όλα λάθος; Τώρα με το χέρι στην καρδιά πείτε μου πόσες μανούλες ταυτίζεστε. Αλλά ρε κορίτσια, αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει λόγος να φρικάρουμε. Όλα μα όλα είναι φυσιολογικά όσο υπάρχει αγάπη. Και τα λάθη είναι μέσα στη ζωή. Θα γίνονται όσο κι αν παλεύετε να είστε τέλειες μανούλες. Γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Και γιατί η ίδια η ζωή αλλάζει και όταν το καμάρι σας φτάσει τα 20 η ζωή θα έχει διαφορετικές αξίες και απαιτήσεις που σήμερα ούτε που φαντάζεστε. Αγαπήστε τα λοιπόν τα μωρά σας με όλη την δύναμή σας. Αφήστε τα να πατήσουν στα πόδια τους και να μην τα έχουν όλα στο χέρι. Μάθετέ τα στα δύσκολα. Και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Κι ας γράφουν πως είναι κακά παιδιά. Μπορεί απλώς να διαπραγματεύονται με τον Αη Βασίλη 😂

