Ο Γιώργος Λάνθιμος αναδείχθηκε Ευρωπαίος σκηνοθέτης της χρονιάς

Τα συγχαρητήρια του Σάκη Ρουβά στον Γιώργο Λάνθιμο για τα βραβεία Όσκαρ

Έναν ακόμη θρίαμβο απολαμβάνει ο Γιώργος Λάνθιμος, καθώς αναδείχθηκε «Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης» της χρονιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (EFA 2019), ενώ το φιλμ του «The Favourite», κέρδισε τα βραβεία καλύτερης κωμωδίας και ταινίας.

Yorgos Lanthimos is European Director 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019 pic.twitter.com/Ok40roLoBx

Η πρωταγωνίστριά του, Ολίβια Κόλμαν, η οποία κέρδισε και το Βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο της Βασίλισσας 'Αννας στην ταινία, ανακηρύχθηκε τώρα και «Ευρωπαία Ηθοποιός» για το 2019.

"I am so thrilled and touched. Thank you so much." Olivia Colman, European Actress 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019 pic.twitter.com/iX22fQTCUp