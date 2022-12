Η Εύα Καϊλή φέρεται να συνελήφθη - Ερευνάται για διαφθορά

Για διαφθορά ερευνάται η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή / Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Εύα Καϊλή συνελήφθη για μεγάλη υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 στο Κατάρ. Έχει συλληφθεί και ο σύντροφός της. To πρωί της Παρασκευής, η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι της.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε την είδηση της σύλληψής της μετά από την απολογία της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir, το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Καταστολής της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα ύποπτα, συνελήφθησαν, προκειμένου να ακουστούν από τους ανακριτές με επικεφαλής τον ανακριτή, Μισέλ Κλεζ.

Μεταξύ αυτών, ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-Antonio Panzeri, καθώς και ο F. G., πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή, γράφει η βελγική εφημερίδα.

Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, την 1η Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στο Twitter ότι η Εύα Καϊλή συναντήθηκε με τον κ. Al Marri, Υπουργό Εργασίας του Κατάρ: «Η αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζει τη δέσμευση του Κατάρ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του σε θέματα εργασίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και εύχομαι καλό τουρνουά».

🇪🇺 @Europarl_EN VP @EvaKaili met with 🇶🇦 Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished 🇶🇦 a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1