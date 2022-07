Κοπεγχάγη: Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για την επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε συλλυπητήρια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μετά την ξαφνική ένοπλη επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη χθες, Κυριακή. Ένας 22χρονος άνοιξε πυρ και ξεκίνησε να κυνηγάει πελάτες στους διαδρόμους του κτιρίου. Σκότωσε τρία άτομα πριν συλληφθεί από την αστυνομία.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από την είδηση των φονικών πυροβολισμών σε εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης», αναφέρεται στην ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Deeply shocked and saddened by the news of the deadly shooting at a #Copenhagen mall. Our thoughts go out to the victims’ families & loved ones. We wish a speedy recovery to the wounded & extend our solidarity to the people & the government of #Denmark pic.twitter.com/XeCMPPimWu