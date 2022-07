Πολλοί οι νεκροί από την επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Κοπεγχάγη

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά σε ένα εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα Κοπεγχάγη το απόγευμα της Κυριακής (3/7).

Όπως ανακοινώθηκε αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε ένα πρόσωπο που σχετίζεται με τους πυροβολισμούς, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν καμία πληροφορία για τα κίνητρα του δράστη.

Ο ύποπτος που έχει συλληφθεί είναι ένας 22χρονος Δανός. Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις ότι οι δράστες ήταν περισσότεροι του ενός, είπε ο αστυνομικός διευθυντής Σόρεν Τόμασεν.

Οι αρχές δεν μπορούν επίσης να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, περίπου 100 άνθρωποι έτρεξαν να φύγουν από το εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με μαρτυρίες τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία κάλεσε όσους βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέντρο να παραμείνουν εκεί και να περιμένουν την άφιξη των αστυνομικών ενώ ζήτησε από όλους τους άλλους να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

Το εμπορικό κέντρο Field’s, στη συνοικία Άμαγκερ, βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο της πόλης και το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

«Πολύ σοβαρό» χαρακτήρισε το συμβάν με τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Field’s η δήμαρχος της Κοπεγχάγης Σόφι Χ. Άντερσεν. «Δεν ξέρουμε ακόμη με ακρίβεια πόσοι τραυματίστηκαν ή πέθαναν, όμως είναι πολύ σοβαρό», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η εφημερίδα Jyllands Posten και η δημόσια τηλεόραση DR λίγο νωρίτερα ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Είναι άγνωστο όμως αν σε κάποιους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Σε πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται τραυματιοφορείς να μεταφέρουν σε ασθενοφόρο έναν τραυματία. Εκεί κοντά, μητέρες κρατούν αγκαλιά τα παιδιά τους και προσπαθούν να τα καθησυχάσουν.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι «δεν έχει προς το παρόν τη δυνατότητα να πει περισσότερα για την ταυτότητα» του υπόπτου ο οποίος συνελήφθη αργά το απόγευμα.

Η δήμαρχος είπε ότι συγκροτήθηκε ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων. Γύρω στις 19.30 (20.30 ώρα Ελλάδας) οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο είχαν αποκλειστεί και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω. Πάνοπλοι αστυνομικοί εμπόδιζαν τους περίοικους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η Έμιλι Γιέπεσεν και η Άστριντ Κόφεντ Γιόργκεσεν, 20 ετών και οι δύο, βρίσκονταν μέσα στο Field’s όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. «Δεν καταλάβαινες τι συνέβαινε. Ξαφνικά επικράτησε χάος. Είχαμε καθίσει για να φάμε και ξαφνικά είδαμε ανθρώπους να τρέχουν. Αρχικά σκεφτήκαμε, γιατί τρέχουν αυτοί; Και μετά ακούσαμε τους πυροβολισμούς», είπε η Γιέπεσεν.



«Όλοι όσοι βρίσκομασταν στο εστιατόριο στριμωχτήκαμε στην κουζίνα και μετά ακούσαμε τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς», είπε η φίλη της.

