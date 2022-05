Ο Έλληνας που δώρισε τον Μπάιντεν τη γραβάτα με τις σημαίες

Μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες επέλεξε να φορέσει για συμβολικούς και επικοινωνιακούς λόγους ο Τζο Μπάιντεν.

Η γραβάτα του προέδρου των ΗΠΑ είχε εμφανές το κυματιστό σχέδιο με τον σταυρό και τις εννέα λωρίδες και έχει… ιστορία, η οποία πηγαίνει πίσω στο 2017, όταν ο – τότε – πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε βρεθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρώτης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης του οργανισμού Concordia.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, σύμφωνα με την περιγραφή της φωτογραφίας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δημοσιογράφος των New York Times, Αχιλλέας Μπάλτας, είπε στον Τζον Μπάιντεν ότι φοράει ωραία γραβάτα.

Ο - τότε - πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ το 2017 / Πηγή φωτογραφίας: Eurokinissi

Ο Αμερικανός πρώην αντιπρόεδρος αντέδρασε λέγοντας ότι φοράει την ελληνική του γραβάτα (ήταν μια μπλε με λευκές ρίγες) και σημείωσε ότι είναι μεν ωραία, αλλά είναι πιο ωραία του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, Τερενς Κουίκ.

Και αμέσως γύρισε προς την πλευρά του κ. Κουίκ και τού είπε: «Αλλάζουμε γραβάτες;».

Ο κ. Κουίκ αποδέχτηκε το αίτημα του Αμερικανού πρώην αντιπροέδρου και ο ένας φόρεσε τη γραβάτα του άλλου.

Η ελληνική γραβάτα, που χάρισε ο Τέρενς Κουίκ στον Τζο Μπάιντεν το 2017

Το περιστατικό θυμήθηκε και ο Τέρενς Κουίκ ανεβάζοντας επίμαχα τα φωτογραφικά… ντοκουμέντα!

«Η ανταλλαγή. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία», έγραψε ο κ. Κουίκ.

Η ανταλλαγή. «Do you trade your tie with mine?» μου είχε πει ο ⁦@POTUS⁩. Χάρηκα που τη φύλαξε για να βρει τη κατάλληλη ευκαιρία. Να προσθέσω ότι η γραβάτα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ του οίκου PAGONI. pic.twitter.com/wj4IU12k22 — Terens Quick (@TerensQuick) May 16, 2022

